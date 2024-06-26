«Пижон и красавец высокого вкуса и стиля»: Каневский раскрыл, каким был актер Андрей Миронов

Советский и российский актер Леонид Каневский начал появляться в кино с 1960-х. Ему удалось сняться и в культовой комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», где артист сыграл эпизодическую роль контрабандиста, накладывающего гипс в Стамбуле. Коллегой по картине ведущего многосерийного цикла фильмов «Следствие вели…» был Андрей Миронов, которого он охарактеризовал как потрясающего артиста.

По словам Каневского, Миронов — талантливейший актер с уникальным даром импровизации, «пижон и красавец высокого вкуса и стиля».

85-летний актер тогда еще не был известен, в отличие от коллеги. Большую славу ему принесла именно «Бриллиантовая рука». После всесоюзной премьеры Каневский проснулся знаменитым.

«Фильм одновременно показывали в кинотеатрах по всей стране. И на следующий день после всесоюзной премьеры, как только я вышел на улицу, понял, что почти все прохожие меня узнают», — рассказал он в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV.

Напомним, Леонид Каневский не знал о том, что стал героем многочисленных мемов в интернете из-за программы «Следствие вели». По словам артиста, шутки с его изображением несколько лет назад показала ему дочь.