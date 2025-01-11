Пиявки и травы довели 92-летнего Бедроса Киркорова до реанимации перед Новым годом

Перед новогодними праздниками народный артист России Бедрос Киркоров вновь попал в больницу в тяжелом состоянии. Как пишет Telegram-канал Mash, 92-летнего отца певца Филиппа Киркорова госпитализировали 20 декабря с жалобами на сильную одышку.

Медики диагностировали у артиста двустороннюю пневмонию и откачали около литра жидкости из легких. Он пробыл в больнице около недели, а на праздники артиста отпустили домой.

Как утверждает источник канала, в начале сентября 2024 года Киркоров-старший попал в реанимацию, однако, когда его состояние стабилизировали и выписали, он не соблюдал рекомендации врачей и доверился своей сиделке, которая убедила пожилого артиста в эффективности тибетской медицины.

В итоге Бедрос Киркоров пытался поддерживать здоровье с помощью трав, прогреваний и пиявок, от которых его состояние ухудшилось. В настоящее время артисту нужен постоянный уход, он не может стоять и ходить без опоры и посторонней помощи.

Ранее сообщалось, что в 2023 году медики диагностировали у Бедроса Киркорова ишемическую болезнь сердца и стенокардию напряжения. В 2021 году отец поп-короля заразился коронавирусом и был госпитализирован с пневмотораксом.