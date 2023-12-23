Питается в столовой: приемный сын Сергея Зверева пожаловался на бедность

Приемный сын Сергея Зверева живет на 18 тысяч рублей в месяц. Об этом он рассказал в эфире программы «Секрет на миллион».

30-летний Сергей является звукооператором в коломенском Доме культуры. Обедает он не в роскошных ресторанах, а в местной столовой. Более того, Зверев-младший делит жилплощадь вместе с пенсионером, за которым ухаживает.

В августе молодой человек заявил, что известный стилист включил его в список нежелательных наследников. При этом сам артист не согласен с такими выводами. Как утверждает шоумен, сын и супруга всеми силами пытаются опозорить его перед страной из-за того, что он не дает им денег.

Однако Зверев считает, что его наследник – «молодая и перспективная» звезда. К тому же стилист напомнил приемному сыну о возрасте. Сергей уверен, что в 30 лет человеку должно быть уже стыдно просить родителей о финансовой поддержке.

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