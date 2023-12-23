«Нормальный у нас коуч»: дочка Анны Седоковой привела в дом нового бойфренда

Анна Седокова вышла на связь с подписчиками в соцсетях. Певица рассказала, как провела время с парнем 19-летней дочери Алины.

Наследница артистки уже долгое время живет в США и вот недавно решила познакомить звездную маму со своим бойфрендом. Девушка приехала в родной дом на новогодние каникулы.

Сама Седокова отметила, что очень рада была увидеть рядом с дочкой такого хорошего молодого человека. Певица выложила в микроблог свежие кадры со знаменательной встречи.

Анна показала, как они все вместе играют в компьютерные игры. Как оказалось, парень любит гонки. Он даже попытался научить младшего брата Алины играть на приставке.

«Нормальный у нас коуч, опытный», – отметила певица.

Исполнительница хита «Сердце в бинтах» тоже заинтересовалась происходящим и присоединилась к соревнованиям.

Ранее мы писали, что единственный сын Надежды Бабкиной пожаловался на тяжелое детство. Оказывается, мальчика хотели отдать в интернат.