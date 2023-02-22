Певица Слава в тайне от дочери выбрала имя для ее первенца

Совсем скоро в жизни Славы произойдут перемены: ее дочь готовится стать мамой. Вот почему певицу сейчас занимают такие проблемы, как покупка кроватки для малыша и выбор имени внука. В эксклюзивной беседе с Пятым каналом знаменитость сделала неожиданное заявление.

По словам 42-летней артистки, она самостоятельно определилась с именем для ребенка, не сообщив об этом дочери. Так, в мечтах Славы, ее внука зовут Михаил.

«Зятя зовут Андрей, и если он будет Михаил Андреевич, мне кажется, прозвучит очень весомо, значительно. Он у меня Миша, а ребята сами придумают имена», — внезапно высказалась певица.

Также знаменитость рассказала: всей семьей они уже ходили на УЗИ и увидели младенца. Мальчик уже достаточно большой, вот почему звездная бабушка не сомневается, что ее внук будет настоящим «красавчиком».

Ранее мы писали о том, что артистка исполнила провокационный танец в одном белье. Подобная выходка была весьма резонансно воспринята подписчиками, и многие из них поспешили раскритиковать Славу. Подробности читайте в этой статье.