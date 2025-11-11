«Пишут всякую ерунду»: представитель Александра Буйнова об ухудшении здоровья артиста

Представитель Александра Буйнова опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что 75-летнему артисту запретили находиться на солнце из-за противоопухолевой терапии, которая вызывает кожные реакции. Елена Козырь заверила, что впервые об этом слышит.

Она рекомендовала журналистам обратиться к первоисточнику новости – Telegram-каналу Mash.

«Я прямо в недоумении. Слышу от вас эту информацию впервые, поэтому не знаю, откуда Mash известно что-то раньше. У меня нет комментариев, вечно про него что-то пишут»,- возмутилась представитель Буйнова в беседе с Абзацем.

По словам Козырь, 10 ноября у Буйнова был концерт для сотрудников органов МВД.

«Видимо, не о чем писать, поэтому пишут всякую ерунду», – заключила Елена.

Напомним, у Александра Буйнова 20 лет назад обнаружили рак предстательной железы. По сообщениям в СМИ, болезнь недавно рецидивировала, и народному артисту потребовалось пройти новый курс терапии. В 2023 году певец принимал препараты, но начались побочные эффекты, из-за которых он потерял сознание во время велопрогулки и получил травму.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 75-летний артист вынужден избегать солнечных лучей, мыла и любых агрессивных средств. Ему разрешены только увлажняющие кремы.