«Пишут всякую ересь, разную чушь»: SHAMAN впервые высказался о свадьбе с Мизулиной

Недавно певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) заключил брак с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Артист долго не высказывался о свадьбе, но сейчас решил прервать молчание.

Исполнитель хита «Я русский» признался, что устал от пристального внимания общественности. По его словам, люди часто снимают их исподтишка и потом выкладывают в Сеть.

«Потом все это они выкладывают самостоятельно в Сеть и пишут всякую ересь, разную чушь. Они обвиняют нас, что все это мы якобы выкладываем», — посетовал SHAMAN в передаче Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Дронов понимает, что к ним будет приковано внимание к общественности, но артисту эта ситуация уже «по горло»: ему хочется избавиться от навязчивых фанатов.

Ярослав напомнил, что у него растет дочь Варвара от первого брака. Певец расстраивается, что редко видится с наследницей.

В конце разговора с певцом журналист пожелал, чтобы Архангел Михаил защищал их «от завистливых глаз и злых ртов» его и Екатерину.

Напомним, в начале ноября 2025 года Ярослав и Екатерина узаконили отношения в Донецке. Пара отказалась от традиционных свадебных образов, придя в ЗАГС в зеленых рубашках и брюках.

Ранее актер Стас Садальский высмеял SHAMAN и Екатерину Мизулину за наряды из ЦУМа на свадьбе.