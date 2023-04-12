«Пишут со странных аккаунтов»: после скандала на Олимпиаде Камила Валиева заявила о травле в Сети

С момента проведения Олимпиады прошел уже год, но люди до сих пор обсуждают допинг-скандал Камилы Валиевой. На соревнования фигуристка приезжала в статусе фаворитки, и именно она имела все шансы дважды выиграть золотую медаль. Однако после командного первенства в пробе девушки был обнаружен запрещенный препарат. Из-за давления Камила провалила личный турнир и стала лишь четвертой. По дискуссионному делу Валиевой до сих пор нет решения, вот почему общественность поделилась на два лагеря. Пока одни выражают поддержку Камиле и указывают на ее невиновность, другие — пишут ей едкие комментарии и желают длительной дисквалификации из спорта. В новом интервью для издания kp.ru фигуристка впервые прокомментировала ситуацию.

Камила не отрицает: негатива она действительно получает много на просторах Сети. Однако, по словам чемпионки Европы, ей пишут «со странных аккаунтов» и анонимно. Вот почему она старается не обращать на это внимание.

«Человек анонимно пытается высказать свое мнение, но в лицо он тебе никогда такого не скажет. Реагировать на подобные комментарии нет ровным счетом никакого смысла», — высказалась Камила.

Валиева добавила, что для нее всегда важно лишь мнение зрителей и болельщиков. Именно они поддержали любимую фигуристку и не дали ей закончить карьеру после жуткой травли.

«Самое главное — зрителям нравится то, что я делаю. Это же видно», — резюмировала чемпионка Европы.

Ранее был раскрыт внушительный заработок Камилы Валиевой. Подробности смотрите здесь.