«Пишут потрясающую биографию»: Пугачева впервые отреагировала на возможный статус иноагента и лишение имущества в РФ

Певица Алла Пугачева заявила, что ей все равно на то, что ей угрожают лишением имущества в России и получением статуса иноагента. В интервью критику Артемию Троицкому*(Признан иноагентом на территории РФ) она отметила, что не реагирует на «страшилки», так как ими ей пишут «потрясающую биографию». Отрывки из беседы с артисткой приводит «7Дней.ru».

За последние месяцы Алла Борисовна не раз попадала в скандалы, из-за которых в Госдуме стали всерьез говорить о признании ее иноагентом. Ходили слухи, что решение может быть принято к ее юбилею. Однако праздник артистки прошел, и ничего не произошло. Зато появились новости о новых последствиях. В СМИ писали о возможной конфискации замка Пугачевой в деревне Грязь. Предположительно, летом она даже собирается вернуться в Россию, чтобы переоформить документы на недвижимость.

Долгое время Примадонна на все это никак не реагировала. В публичном поле она по-прежнему сохраняет молчание, зато делится мыслями о будущем с друзьями. Так, журналист Троицкий* выпустил статью, в которой упомянул недавний разговор с Аллой Борисовной. Она ему объяснила, почему на самом деле не реагирует на угрозы.

«Для меня гораздо важнее то, что они мне пишут потрясающую биографию! Это какая же драма жизни – только фильмы снимать… А захотят отобрать нажитое – это пофиг. Меня история завораживает, а не вещички», - рассказала Пугачева критику.

Также Алла Борисовна поделилась с Троицким* планами на создание новых песен. А вот разговоры о возвращении певицы на сцену он назвал лишь слухами.

Ранее Александр Левшин объяснил, кто вынудил Аллу Пугачеву бежать из России.

*(Признан иноагентом на территории РФ)