«Пишут очень много негатива»: мама Саши Петрова переживает из-за хейта в адрес сына

Актер Александр Петров неожиданно для всех женился на Виктории Антоновой. Решение о браке он принял всего лишь спустя несколько свиданий. Некоторые поклонники не одобрили выбор Александра и пишут в его адрес язвительные комментарии. Мама артиста переживает из-за негатива в адрес сына.

На протяжении четырех лет Саша Петров встречался с актрисой Стасей Милославской. Поклонники уже ждали свадьбу кумиров, но неожиданно для всех пара распалась, а актер встретил новую любовь.

Общественность резко отреагировала на свадьбу актера. За Александра переживает его мама, которая надеется, что скоро люди перестанут писать гневные комментарии в адрес ее сына.

«Он переживает. Переживаю и я, конечно. Потому что пишут очень много негатива. Человек не может быть идеален. Он может кому-то нравиться, кому-то — нет. Мне кажется, негатив просто делает его сильнее. Он идет дальше, несмотря ни на что», — рассказала она в беседе со StarHit.

Напомним, свадьба Александра Петрова и Виктории Антоновой прошла в банкетном комплексе La Pino Hall в подмосковном Лапино. Огромный зал был рассчитан на 250 человек, а ведущим мероприятия стал организатор Андрей Фомин. По приблизительным оценкам, торжество могло обойтись пере в 15-25 миллионов рублей.