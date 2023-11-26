Стало известно, в какую сумму обошлась свадьба Петрова и его новой возлюбленной
Свадьба Александра Петрова и Виктории Антоновой обошлась им в 25 млн рублей.
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Свадьба Александра Петрова и Виктории Антоновой обошлась им в 25 млн рублей, об этом сообщает Kp.ru.
Вечером 25 ноября возлюбленные наконец сыграли пышную свадьбу в Подмосковье. Напомним, Петров и Антонова расписались еще в сентябре 2023 года, но с торжеством решили повременить.
Праздник прошел в банкетном комплексе La Pino Hall в подмосковном Лапино. Огромный зал был рассчитан на 250 человек, а ведущим мероприятия стал организатор свадьбы Андрей Фомин. По приблизительным оценкам, торжество могло обойтись пере в 15-25 миллионов рублей.
Отметим, что зал был украшен живыми растениями, повсюду были свечи и совместные фотографии Александра и его возлюбленной. Среди звездных гостей свадьбы замечены Филипп Киркоров, Виктор Добронравов, Игорь Верник, Сергей Бурунов, Алексей Щербаков и многие другие.
В конце вечера в зале появился двухъярусный торт, куски которого нарезал сам Александр Петров.
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