Стало известно, в какую сумму обошлась свадьба Петрова и его новой возлюбленной

Свадьба Александра Петрова и Виктории Антоновой обошлась им в 25 млн рублей, об этом сообщает Kp.ru.

Вечером 25 ноября возлюбленные наконец сыграли пышную свадьбу в Подмосковье. Напомним, Петров и Антонова расписались еще в сентябре 2023 года, но с торжеством решили повременить.

Праздник прошел в банкетном комплексе La Pino Hall в подмосковном Лапино. Огромный зал был рассчитан на 250 человек, а ведущим мероприятия стал организатор свадьбы Андрей Фомин. По приблизительным оценкам, торжество могло обойтись пере в 15-25 миллионов рублей.

Отметим, что зал был украшен живыми растениями, повсюду были свечи и совместные фотографии Александра и его возлюбленной. Среди звездных гостей свадьбы замечены Филипп Киркоров, Виктор Добронравов, Игорь Верник, Сергей Бурунов, Алексей Щербаков и многие другие.

В конце вечера в зале появился двухъярусный торт, куски которого нарезал сам Александр Петров.

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