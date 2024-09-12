«Пишут грязь и вранье»: отец Блиновского прокомментировал новости о его задержании
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12 сентября в СМИ появилась информация, что мужа «королевы марафонов» Алексея Блиновского вывели из воинской части в наручниках и доставили на допрос. Его отец Владимир Блиновский опроверг эти новости, добавив, что накануне общался с сыном.
Отец Алексея в разговоре с РЕН ТВ пояснил, что в последний раз общался с сыном 11 сентября и ничего не знает о его задержании.
«Люди пишут грязь и вранье… Я не могу комментировать, у меня нет информации», — добавил он.
По словам адвоката Эльмана Пашаева, Алексея Блиновского уже сняли с розыска. Однако он не видел своего подзащитного сегодня, 12 сентября.
Весной этого года сообщалось, что муж Блиновской подписал контракт с Минобороны и ушел на СВО. Говорилось, что он служит с Пашаевым в одном отряде.
Напомним, супруг Елены Блиновской погасил все долги перед налоговой. Также сообщалось, что Алексея не могут задержать, пока он находится на боевом задании.