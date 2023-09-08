«Пишут гадости»: дочь певицы Славы всеми силами пытается уберечь сына от «нехороших людей»

Весной 2023 года дочь певицы Славы родила сына. Александра Морозова часто радует подписчиков в соцсетях свежими фото с ребенком, однако ни на одном кадре не видно его лица. В беседе с mk.ru девушка заявила, что делает это специально, поскольку ее буквально атаковали недоброжелатели.

«Столько нехороших людей вокруг. Я не хочу, чтобы про моего добренького и маленького малыша говорили что-то плохое», – пояснила Морозова.

Она добавила, что сама часто встречается с негативными комментариями от хейтеров.

«Люди иногда такие бестактные: я просто поражаюсь! Мне пишут, что я бесталантная, криворотая... Гадости разные, в общем», – подчеркнула звездная наследница.

Александра отмечает, что в ближайшее время фото с лицом сына можно не ждать ни в ее микроблоге, ни в профиле ее мамы. Стоит отметить, что певица Слава во внуке души не чает. Она не раз признавалась поклонникам, что очень счастлива находиться в роли бабушки.

Ранее мы писали, что 55-летняя бабушка троих внуков преподнесла урок по обращению с пилоном телеведущей Регине Тодоренко.