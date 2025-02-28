«Пишут, что я там ненастоящий»: Шепелев ответил на критику после интервью Стрелец

Телеведущий Дмитрий Шепелев недавно дал первое большое интервью за последние почти 10 лет, в котором рассказал о смерти певицы Жанны Фриске. После того, как его посмотрели тысячи человек, ему стали писать о том, что он играл на камеру и выгораживал себя перед публикой. Терпеть критику Дмитрий не стал и вышел на связь с поклонниками, заявив, что этот разговор с Надеждой Стрелец дался ему крайне тяжело.

В интервью многие вопросы касались последних дней жизни Фриске, а также отношений Шепелева с родными артистки. Телеведущий впервые раскрыл свою версию, почему на самом деле скрывает от дедушки, бабушки, крестной и тети сына Платона. По его словам, отец Жанны пытался силой отобрать внука, похитить его. Дмитрий утверждает, что мужчина даже нападал на него с ножом.

Многие, впрочем, Шепелеву не поверили. Тем более, что после этого отец Жанны лично опроверг все сказанное несостоявшимся зятем, подчеркнув, что никогда не применял силу, чтобы удержать Платона. Пользователи отметили наигранность эмоций телеведущего и его будто выверенные слова. Но положительные отзывы тоже были. Об этом рассказал Дмитрий.

«Я включил камеру для того, чтобы сказать „спасибо“. После интервью у Надежды Стрелец такое огромное количество комментариев, столько реакций, столько добрых слов, которые я получаю в социальных сетях. Их просто очень много», - поделился телеведущий.

Шепелев ответил и хейтерам, заявив, что совсем не играл на камеру, а говорил то, что думал.

«Я знаю, что этот разговор должен был состояться гораздо раньше. Но случилось так, как случилось. И он для меня очень важный. Многие пишут, что я там ненастоящий. Вы просто не представляете, как тяжело было отвечать на эти вопросы, возвращаться в прошлое. Оно по-прежнему вызывает у меня эмоции», - рассказал Дмитрий Шепелев.

Ранее психолог Станислав Самбурский разобрал манипуляции Дмитрия Шепелева в новом интервью.