Работа на ТВ не спасла ситуацию: о чем говорит невербальное поведение Шепелева в новом интервью

В конце февраля Дмитрий Шепелев впервые за много лет дал большое интервью, в котором раскрыл правду о смерти Жанны Фриске и конфликте с её семьей. Посмотрев ролик, психолог Станислав Самбурский увидел, что Дмитрий, как опытный телеведущий, свел к минимуму невербальные проявления, чтобы скрыть истинные эмоции. Однако в некоторых моментах эксперт усмотрел манипулятивное поведение Шепелева и его нежелание отвечать на поставленный вопрос. Самбурский поделился мнением с сайтом «Страсти».

«10 лет на экране даже посредственного ведущего сделают сильным актёром, который будет транслировать ту мысль, которую хочет вложить в голову зрителя. Дмитрий явно понимал, что к его интервью будет приковано внимание, и свёл к минимуму невербальные проявления и речевые паттерны, которые могли бы выдать его настоящие эмоции. Всё интервью он улыбается одними губами. Это так называемая социальная улыбка — визуальная доброжелательность, которая не отражает искренних чувств, но используется для создания видимости открытости в ситуациях, вызывающих напряжение или дискомфорт. Ровный, хорошо поставленный голос — это инструмент, которым Дмитрий, как хороший ведущий, умеет пользоваться. Даже на такие эмоционально заряженные темы, как смерть Жанны Фриске и конфликты с её родственниками, он сохраняет ровную интонацию. С точки зрения психологии, это может говорить о том, что он пытается дистанцироваться от болезненных переживаний и подавляет эмоции», — рассказал психолог.

Станислав отметил, что Дмитрий достаточно сухо и коротко говорит о последних днях Жанны. Возможно, ему обидно, что он по-прежнему известен как «бывший Фриске», несмотря на профессиональные заслуги. Если бы речь шла об обычной паре, такой рассказ можно было бы назвать защитным механизмом: рационализацией или избеганием болезненных воспоминаний. Однако в данном случае психолог видит признак того, что глубокая эмоциональная привязанность осталась в прошлом.

«Дмитрий активно подчёркивал свои страдания. В речевых паттернах у него проскальзывали слова: «Умолял продюсеров», «Плакал у психолога». Чрезмерное акцентирование на своих переживаниях может быть признаком манипуляции или желанием переключить внимание на другие аспекты истории. Контраст между рассказами о первой и второй жене показывает, что Дмитрий смог эмоционально дистанцироваться от пережитой потери и сейчас может находиться в комфортных для него отношениях. Похоже, что он искренне привязан к новой возлюбленной. Однако видна уклончивость в ответах на сложные темы, например, про растрату денег из фонда на лечение Жанны Фриске и про слив фотографий больной жены в СМИ. Это вызывает предположение, что он пытается избежать эмоциональной ответственности, хотя с юридической точки зрения вопрос уже закрыт», — считает эксперт.

Бросается в глаза, что Дмитрий всё интервью чувствует себя соведущим. Он активно обращается к Надежде Стрелец, благодарит её за вопросы. Например, когда она спрашивает его про обращение к психологу, он активно включается в диалог, цепляется за подлокотники и эффектно отыгрывает переживания.

«Дмитрий хорошо контролирует своё поведение, хотя видны попытки вызвать сочувствие и прослеживается уклончивость в ответах на ряд вопросов. Невербальные проявления — улыбка одними губами, ровный голос — могли бы вызвать подозрение, если бы речь шла об обычном человеке. Но перед нами телеведущий, который пережил утрату 10 лет назад, а сейчас находится в новых счастливых отношениях. Достаточно наивно предполагать, что спустя много времени эмоции могут его захлестнуть. За маской самоконтроля, скорее всего, скрываются переживания другого уровня, ведь, возможно, это интервью — волнительный проморолик к его следующим проектам», — резюмировал психолог.