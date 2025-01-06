«Пишу вам прямо с теплотрассы»: Маша Малиновская ответила на сообщения о долгах за коммуналку

Телеведущая Маша Малиновская опровергла наличие долгов по коммуналке и информацию о том, что ее разыскивают судебные приставы. Она с юмором ответила журналистам и рассказала, что сидит «под мостом», но не голодает.

На днях в Telegram-канале Mash появилась новость о том, что московские приставы разыскивают Машу Малиновскую. Телеведущая задолжала 125 тыс. рублей за коммунальную услуги. Она якобы задолжала деньги, но за четыре года им не удалось найти жилье и имущество звезды.

Маша вышла на связь в соцсетях и удивилась, как она могла задолжать, если у нее, по информации СМИ, нет жилья. Она опубликовала скриншот с личного кабинета, где указано, что у нее нет новых счетов.

«Дорогие друзья, пишу вам прямо с теплотрассы и спешу сообщить, что приставы могут спокойно праздновать сочельник и Рождество. Счетов на оплату у меня нет», – написала звезда.

Она опубликовала видео, как позирует на дороге и собирается на фотосъемку. Маша подписала кадры с юмором.

«Сижу под мостом, греюсь на солнышке. Благо крыс и лис в Москве много, и я не голодаю. Но это только летом и осенью, зимой приходится худо», - отметила телеведущая.

Она также пояснила, что у нее есть «собаки», которые не всегда возвращаются с добычей и прикрепила счет, чтобы неравнодушные люди могли ей помочь деньгами. Свои записи звезда сопроводила смайликами со смехом.

Ранее мы писали о том, что Маша Малиновская посоветовала стилисту Владу Лисовцу уехать из России.