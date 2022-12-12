«Пишу из украинского плена»: пропавший Родион Газманов вышел на связь

Сегодня в интернете появилась тревожная новость, исходя из которой сын известного певца попал в украинский плен во время своего посещения ДНР. В Telegram-канале Родион прокомментировал ситуацию.

Выяснилось, что эта история — очередная придумка журналистов. На самом деле с молодым человеком все хорошо, и он находится в полной безопасности.

«Хотите поржать? Вам сюда, в новости. Пишу, как водится, из украинского плена», — с иронией высказался Газманов младший.

Напомним, что после начала специальной военной операции общественность разделилась на два лагеря. Пока одни в спешке уезжали из страны и давали язвительные комментарии в адрес соотечественников, другие — предпочли остаться в России, тем самым выражая свой патриотизм. В числе последних находится и Родион Газманов, который поддерживает ВС РФ на территории Украины.

Ранее стало известно о том, что на самом деле произошло с Бедросом Киркоровым. На прошлой неделе мужчина был госпитализирован. Ходили слухи о страшном заболевании — пневмонии. Тем не менее информация оказалась ложной. Подробности читайте в этой статье.