«Неправильный диагноз»: стало известно, что случилось с Бедросом Киркоровым на самом деле

На прошлой неделе все новостные ленты пестрили информацией о том, что 90-летнего Бедроса Киркорова экстренно госпитализировали в институт Склифосовского. Ходили слухи о страшном диагнозе — пневмонии. В эксклюзивном интервью для «МК» мужчина рассказал, что с ним случилось на самом деле.

Выяснилось, что Киркоров старший пробыл в больнице два дня по причине болей в ноге. Ни о каком воспалении легких речи не было, и, судя по всему, ложная информация в СМИ — вина врачей, которые сразу не смогли определить заболевание. «Я уже столько раз попадал в такую ситуацию, когда врачи видят, что на снимках темно, они ставят диагноз пневмония, а это просто кальций. Когда доктора посмотрели мой снимок и увидели, что это так, то страшный диагноз сняли», — пояснил артист.

По словам Бедроса Киркорова, сейчас он находится дома и чувствует себя гораздо лучше. К слову, мужчина обрадовал своих поклонников новостью о том, что на новогодних праздниках проведет несколько концертов. Видимо, певец действительно идет на поправку!

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров задумался об автобиографическом фильме. Поп-король отечественной эстрады предположил, какие события будут в основе истории. Подробности читайте в этой статье.