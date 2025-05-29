Глава ФПБК Бородин призвал еще раз проверить Аллу Пугачеву из-за денег Галкина*

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин прокомментировал решение Минюста не признавать певицу Аллу Пугачеву и телеведущего Ивана Урганта иностранными агентами. По его мнению, необходимо провести повторную проверку деятельности этих артистов.

Заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко в беседе с журналистами отметил, что для включения Пугачевой и Урганта в реестр иноагентов на данный момент нет оснований, и это возмутило многих пользователей Сети. Виталий Бородин в личном Telegram-канале призвал ни в чем не обвинять Минюст, а вместо этого провести еще одну тщательную проверку данных артистов.

«Минюст – это инстанция, куда принося фактуру, без нее нельзя внести человека в реестр иностранных агентов. Я так понимаю, что кто-то не провел полноценную проверку. Поэтому предлагаю провести еще одну проверку в отношении этих лиц», - заявил Бородин.

Глава ФПБК подчеркнул, что Пугачева является аффилированным лицом. Ее муж Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) зарабатывает за границей деньги, которыми может распоряжаться и его супруга.

«В законе четко прописано, что, если человек является аффилированным лицом, то может спокойно попасть в список иностранных агентов. Галкин* ездит по странам НАТО, проводит концерты, и ему платят за это деньги. А Пугачева является его законной женой. Соответственно, вывод какой? Все, что он заработал, они тратят вместе», - отметил Виталий Бородин.

Ранее Виталий Бородин раскрыл судьбу иноагентов после СВО.

*Признан иноагентом на территории РФ