Писателя Бориса Акунина* оштрафовали из-за нарушения закона об иноагентах

Писателя Бориса Акунина* (Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) оштрафовали из-за нарушения закона об иноагентах. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Писателя Бориса Акунина* признали виновным в нарушении ч. 5 статьи 19.34 КоАП РФ. Согласно решению Таганского районного суда Москвы, писателя оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за отсутствия необходимой маркировки контента, который выпускают иностранные агенты в соцсетях.

В конце июля Борис Акунин* жаловался на то, что его книги без его ведома появились на одной из онлайн-библиотек. Писатель собирался судиться из-за нарушения авторских прав.

27 января 2024 года МВД объявило Бориса Акунина* в розыск, спустя месяц его заочно арестовали сроком на два месяца с момента задержания на территории РФ. С 2014 года писатель живет в Лондоне.

Ранее мы писали о том, что актриса из «Турецкого гамбита» Красько высказалась об Акунине*.

*признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.