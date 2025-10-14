Писательница Оксана Робски задолжала налоговой более 700 тысяч рублей

Автор книги «Zамуж за миллионера, или Брак высшего сорта» Оксана Робски оказалась злостной неплательщицей налогов.

Как выяснил Super.ru, звезда 2000-х задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 762,9 тысячи рублей.

Если задолженность не будет погашена вовремя, налоговая имеет право заблокировать счета, а судебные приставы — возбудить исполнительное производство.

Известно, что Оксана долгое время живет на две страны. Она много времени проводит в США, где учатся ее дети. Оксана занимается написанием сценариев для рекламы и музыкальных клипов.

Робски ранее занималась бизнесом. Она владела двумя фирмами — одна компания занималась деятельностью в сфере культуры и искусства, а вторая — изданием книг. Однако в настоящее время они ликвидированы.

