Актер Михаил Пореченков задолжал 622 тысячи рублей по ИП. Об этом сообщает «Постньюс».

Михаил Пореченков оказался в списке должников Федеральной налоговой службы. Знаменитый актер не оплатил налоги по своему индивидуальному предпринимательству, которое выполняет деятельность в сфере области производства кинофильмов, видеофильмов и телепрограмм.

Известно, что долг артиста составляет 622 тысячи рублей. Журналисты пишут, что если задолженность не будет погашена вовремя, налоговая имеет право заблокировать счета Пореченкова, а судебные приставы — возбудить исполнительное производство.

Сам актер пока никак не комментировал задолженность.

