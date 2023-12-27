Писательница Лена Ленина назвала «уродами» участников вечеринки Ивлеевой

Писательница Лена Ленина прокомментировала скандал, разгоревшийся после «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Она предложила не наказывать гостей мероприятия, а понаблюдать за тем, смогут ли они на следующей тусовке «повскрывать себе кишки ради хайпа».

При этом Ленина подчеркнула, что вовсе не собирается «прыгать на крышке гроба» и заверила, что оскандалившиеся артисты выкрутятся из сложившейся ситуации.

«Вы скажете, что завидую красивым телам? Сильно извиняюсь, там больше было уродов, чем фотомоделей. И даже если самые красивые топ-модели мира вздумали бы устроить в Москве, в это трудное время, подобную тусовку, я бы их осудила», - сказала писательница в беседе с mk.ru.

Она подчеркнула, что не время делать такие вечеринки, беситься с жиру и не знать, куда потратить миллионы, когда у людей в стране нет денег.

«Далеки они от собственного народа», - констатировала Ленина.

В качестве наказания она предложила участников вечеринки «извалять в смоле и перьях» и посмотреть, что они придумают дальше.

«Может, харакири и демонстрацию кишок в прямом эфире? Этот будет еще более смелым и фееричным! Хайповать - так до конца», - заключила писательница.

Напомним, 20 декабря Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей. На фоне скандала банк «Тинькофф» и компания МТС прекратили сотрудничество с Ивлеевой.

Ранее мы писали, что телеканалы вырезают сцены с участием Филиппа Киркорова из новогодних программ.