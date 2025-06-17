Писательница Дарья Донцова призналась, что ощущает себя 25-летней

Писательница Дарья Донцова, недавно отметившая 73-летие, призналась, что внутренне чувствует себя на 25 лет. В интервью Леди Mail автор детективов поделилась своим рецептом активного долголетия и философским взглядом на жизнь.

«Уже нет маленьких детей, которых нужно с утра поднимать в школу и под их недовольное "Мама, ну дай еще поспать!" натягивать рейтузы на торчащие из-под одеяла ноги», — назвала преимущества своего возраста звезда.

Писательница порассуждала о времени и отметила, что не жалеет о том, что уже произошло. Она привела пример из детства. Когда ее сыну было пять лет, он задавался вопросом – зачем чистить зубы перед сном.

«Он задавал всегда вопрос: "А смысЕл действия?" Именно так говорил, не "смысл", а "смысЕл". Нельзя изменить то, что уже случилось: надо либо принимать произошедшее и жить дальше, либо сделать выводы, если ошибся, и больше так не поступать», — высказалась Дарья.

Она рада тому, что поменялась ролями с детьми, теперь не она помогает им, а они – ей.

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