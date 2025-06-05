Певец Александр Маршал высказался о 36-летней разнице в возрасте с возлюбленной

Певец Александр Маршал высказался о 36-летней разнице в возрасте со своей возлюбленной. Об этом сообщает Пятый канал.

Исполнитель хита «Белый пепел» счастлив в отношениях с Кариной Нугаевой. Он признался в разговоре с журналистами, что красота и молодость избранницы сильно влияют на него. Александр не позволяет себе ворчать, ему становится неудобно это делать в присутствии молодой спутницы.

Пару не смущает такая большая разница в возрасте, а мужчина убежден, что цифры в паспорте не играют никакой роли. По его мнению, главное – любовь.

«Я думаю, возраст здесь ни при чем. Если нет любви, то ничего не получится. Надо любить друг друга и все», — считает звезда.

В Сети ходят слухи, что возлюбленная Маршала может родить от него ребенка. Певец коротко порассуждал о детях.

«Я не хочу это афишировать. Как господь управит, так и будет. Все в его власти», — поделился артист.

Напомним, что у Александра за плечами три брака. У него есть двое взрослых детей. С Кариной певец пока не зарегистрировал отношения.

Ранее певец Александр Маршал рассказал, что его пенсия составляет 16 тысяч рублей.