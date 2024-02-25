Писательница Дарья Донцова отказалась покидать Россию. Об этом пишет ТАСС.

Дарья Донцова на фоне отъезда из России некоторых коллег высказалась о том, что не планирует уезжать из России. По ее словам, она не осуждает других знаменитостей, которые покинули страну.

«Каждый человек имеет право на свое личное мнение. В ситуации, когда нужно сделать какой-то выбор, каждый выбирает то, что он считает нужным», — объяснила она.

Писательница добавила, что ей, в отличие от певцов, не нужна сцена. Так что если бы она и уехала, то справилась бы с проблемами.

«Но я в Москве, я в России. Я не уезжаю, я уезжать отсюда не собираюсь никогда», — добавила она.

Дарья Донцова подчеркнула, что Россия является ее родиной, поэтому оставлять страну в трудное время она не намерена.

«Я родилась в Москве, здесь ходила в школу, у меня диплом Московского государственного университета. Россия — моя Родина, а Родина, как мама, одна. Маму не бросают, вот и все», — заключила писательница.

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