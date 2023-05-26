Писатель Захар Прилепин полгода будет находиться в лежачем положении после 12 переломов

На восстановление писателя Захара Прилепина, который 6 мая подвергся покушению, потребуется минимум полгода. Об этом сообщил специалист ФМБА России, который занимается его реабилитацией.

Прилепин получил 12 переломов, 9 из них – на ногах. Также зафиксированы переломы грудины, позвоночника, травма легких, сотрясение мозга.

Применение аппарата Илизарова для сращения костных переломов потребуется в течение шести месяцев. Изможденный вид 47-летнего писателя – следствие сложных операций. За короткий промежуток времени он перенес 4 операции.

«Как минимум полгода он будет находиться в лежачем положении, если все пойдет более-менее благополучно», - сказал специалист сайту kp.ru.

Он отметил, что у Прилепина есть по несколько переломов на каждой ноге, «полностью раздроблена пятка».

Самое тяжелое в его случае – позвоночник. «Никто всерьёз не может спрогнозировать ход восстановления», - добавил источник.

Издание обратило внимание на то, что на записях в соцсетях Прилепин с большим усилием произносит каждое слово. Видно, что он очень слаб.

Ранее сообщалось, что Прилепин начал самостоятельно сидеть в постели. Некоторое время назад это было для него настоящей мукой.