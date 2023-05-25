47-летний писатель Захар Прилепин учится сидеть и ходить после сложных операций

47-лений писатель Захар Прилепин, который выжил после покушения 6 мая и перенес три сложные операции, уже может сидеть в постели без помощи. Несколько дней для него это было мукой.

О реабилитации Прилепина Пятому каналу рассказал представитель пресс-службы писателя.

Состояние писателя оценивается как «стабильное». В течение дня он проходит реабилитационные мероприятия. Врачи применяют механотерапию и кинезотерапию, направленную на восстановление функции ходьбы.

«По рекомендации врачей на данный момент посещения ограничены», - сообщил представитель.

Напомним, машина, в которой ехал Прилепин, была подорвана. Писатель и его дочь выжили. Друг Прилепина скончался.

Ранее мы писали о восстановлении фигуриста Романа Костомарова. Стало известно, что спортсмен не может выйти из состояния депрессии. Ампутированные конечности до конца не зажили, поэтому протезирование не получится провести в ближайшее время.