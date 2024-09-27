Писатель Сергей Лукьяненко заявил, что обилие ремейков обрушит кинорынок России. Об этом сообщает Абзац.

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко раскритиковал количество ремейков, которые в последние годы выходят в России. По его мнению, такая тенденция может негативно повлиять на кинорынок.

«Сейчас пошла волна ремейков. Там, конечно, есть и более, и менее удачные фильмы. В ближайшие годы нас ждут такие картины. Это обрушит кинорынок. Одними ремейками и сказками сыт не будешь. Опираться на старые вещи можно, но тут требуются особый такт и мастерство режиссёра», — объяснил он.

Писатель добавил, что при производстве подобных картин необходимо, чтобы обновленное кино получалось не хуже оригинала.

Ранее мы писали о том, что Карен Шахназаров рассказал, почему не считает нужным запрещать создание ремейков.