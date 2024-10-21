Писатель Олег Рой призвал с юмором относиться к певице Лайме Вайкуле

Писатель Рой прокомментировал недавние высказывания певицы Лаймы Вайкуле, которая обратилась к россиянам. Артистка говорила, что обладает влиянием в обществе, и призывала не терять сопереживания. Рой считает, что к Вайкуле следует относиться с юмором.

Он отметил, что артистка обрела популярность не благодаря таланту.

«Все знают, через какие связи она добилась успеха. Её высказывания – это бред сумасшедшей старухи… К ней надо относиться с чувством юмора», - сказал Рой изданию «Абзац».

Он отметил, что из России уехало «много нездоровых людей». Вместе с тем появились деятели, которые восстановились на прежних местах. Увидев это, Вайкуле и другие уехавшие артисты «решили подготовить площадку для возвращения». Рой подчеркнул – на Западе те не снискали славы из-за отсутствия таланта.

«Им действительно дают сегодня возможность вернуться, списывая все их прошлые высказывания», – добавил он.

Ранее продюсер Леонид Дзюник объяснил, почему билеты на Вайкуле за границей плохо продаются. Напомним, певица сбиралась выступить 11 октября на Тенерифе, но концерт перенесли. Дзюник заявил, что Вайкуле «никому не нужна», она не выпускает новых песен и альбомов.