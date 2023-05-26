«Меня начинает трясти»: уехавшая из РФ Лера Кудрявцева страдает за границей

Лера Кудрявцева относится к числу тех звезд шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Знаменитость готова обсудить не только скандалы коллег, но и личную жизнь. На днях телеведущая уехала из России. Вместе с семьей она отправилась на отдых в Турцию. Однако полноценно насладиться отпуском у Кудрявцевой не получается.

По словам Леры, она не может расслабиться и «поймать дзен». Дело в том, что знаменитость всегда усердно работала, поэтому она разучилась отдыхать: ей нужно всегда быть при деле. Кроме того, Кудрявцева пожаловалось на плохое состояние из-за отсутствия занятости.

«Никогда не умела отдыхать. Наверное, это называется "невротик". Например, я не могу пойти в СПА, потому что через час меня начинает трясти от ничегонеделания», — цитирует «7Дней.ru» высказывание Леры.

К слову, не только это омрачило отпуск телеведущей. Приехав в теплую страну, она обнаружила, что ее дочь заболела. «У нее болит горло», — пояснила Кудрявцева.

Ранее мы писали о том, что Сергей Лазарев поздравил Леру с 52-летием фразой «отдал тебе лучшие годы». Подробности смотрите здесь.