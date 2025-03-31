Писатель Дмитрий Быков* закрыл бизнес в России

Писатель Дмитрий Быков* (признан иноагентом на территории РФ) закрыл бизнес в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Писатель Дмитрий Быков* лишился ИП в России. Журналисты заявили, что инициатором ликвидации юрлица стал сам писатель — он подал соответствующее заявление в налоговую. Согласно открытым данным, налоговая ликвидировала ИП писателя 29 марта.

Сообщается, что через ИП Быков* принимал участие в тендерах на выступления в театрах. Других бизнесов у писателя не было.

Напомним, Дмитрий Быков* уехал из России осенью 2021 года. Сейчас он живет в США. Писатель неоднократно выступал с критикой в адрес российских властей и принимал участие в акциях протеста.

Ранее мы писали о том, что у Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте нашли действующие ИП в России.

*Признан иноагентом на территории РФ.