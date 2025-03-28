У Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте нашли действующие ИП и сомнительный бизнес в РФ

Эмигрировавшие в 2022 году певицы Алла Пугачева и Кристина Орбакайте до сих пор не ликвидировали статус индивидуального предпринимателя (ИП) в России.

Как пишет aif.ru, до 2020 года дочь артистки также владела 49% ООО «Театр песни Аллы Пугачевой». При этом сама исполнительница хита «Арлекино» со скандалом вышла из проекта еще в 2014 году.

Как отмечает издание, Пугачева хотела построить театр на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, но Куйбышевский суд признал проект незаконным, так как на земельном участке должна была быть построена дорога. На тот момент инвесторы уже вложили в новый бизнес певицы около 100 млн рублей.

Как выяснилось, проект заморожен много лет, однако юрлицо существует до сих пор. По версии издания, Пугачева через Орбакайте могла владеть 49% театра, но в 2020 году Кристина из проекта вышла. Предприятие перешло в собственность Евгения Финкельштейна, который оказался владельцем еще 25 компаний. Связаны ли Пугачева и Орбакайте с этим мужчиной — неизвестно. При этом журналисты не исключили вероятность дробления бизнеса.

Кроме того, выяснилось, что ООО «Театр песни Аллы Пугачевой» долгое время находилось в минусе, а в 2023 году выручка организации составила 113,1 млн рублей, чистая прибыль — 212,3 млн рублей.

В свою очередь, продюсер Павел Рудченко выразил уверенность, что Кристина Орбакайте никак не замешана сомнительных схемах, так как у нее достаточно денег.

«Алла Пугачева за время своей популярности в России и странах СНГ заработала столько денег, что нам и не снилось. На безбедное существование хватит и ее детям, и внукам», — заверил он, добавив, что певица также может обеспечить безбедную жизнь и своему мужу, шоумену Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ).

Ранее Кристина Орбакайте получала 250 тысяч долларов за выступление под фонограмму на корпоративе.

*Признан иностранным агентом на территории России