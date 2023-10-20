«Предательница»: фигуристка Медведева рассказала об уходе от Тутберидзе

В 2018 году фигуристка Евгения Медведева, завоевавшая серебряную медаль на Олимпиаде в Корее, решила уйти от своего тренера Этери Тутберидзе. Спортсменка не раз признавалась в уважении и любви к своей наставнице, но в тот момент она поняла, что ей необходимо переключиться. Но в обществе не оценили ее поступок, и девушка подверглась травле.

В своем шоу на YouTube фигуристка призналась, что в тот момент решила сменить тренера. Самый достойный наставник, по ее мнению, тогда находился в Канаде. Общественность осудила девушку, хоть и она выступала за Россию.

«Но «предательница», «мразь», «конченая» — все это лилось на меня и продолжалось два года, а потом еще были отголоски», — рассказала Медведева.

На данный момент фигуристку оставили в покое, потому что она «бабка», и ее не воспринимают как спортсменку. Но та ситуация дала опыт Жене — она стала спокойнее относиться к комментариям в соцсетях.

Отметим, что на Олимпиаде в Пхенчхане победу одержала Алина Загитова, которая тренировалась у Этери Тутберидзе. Она опередила Медведеву на один балл.

Ранее 23-летняя фигуристка впервые прокомментировала слухи о романе с коллегой Дмитрием Чигиревым. Евгения стала гостьей вечернего шоу Павла Воли и смущенно подтвердила все догадки фанатов. К слову, сам молодой человек тоже был в этот момент в студии для поддержки своей возлюбленной.