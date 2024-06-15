«Бил ее на моих глазах»: Прохор Шаляпин рассказал об ужасах своего детства

Певец Прохор Шаляпин откровенно рассказал о своем тяжелом детстве. В эфире программы «Основано на реальных событиях» на НТВ финалист реалити-шоу «Фабрика звезд-6» признался, что уже в детские годы столкнулся с трагедиями и насилием.

Долгое время Прохор Шаляпин скрывал информацию о своем отце — Андрее Захаренкове. Однако теперь певец решился на откровения. По словам артиста, в детстве он боялся отца, который в состоянии алкогольного опьянения мог устраивать драки с родными.

«Отец выпивать стал, маму терроризировал, бил ее на моих глазах. Мама падала — и вроде как она уже не дышит. Для меня в детстве это был шок. Мне казалось, что мама умерла. От отца я испытывал ужас», — поделился Прохор Шаляпин.

По признанию певца, отец мог поднимать руку в том числе и на него. Один из таких случаев остался в памяти Прохора Шаляпина.

«Заходит отец в зал, я лежу на диване. Он берет меня за руку, за ногу. Мне шесть лет, а отец — два метра ростом, 100 кг. Он берет меня за руку, за ногу и кидает с этого дивана со словами: „Я же тебе говорил: никогда не ложись на наш диван“. <…> Я ударился головой, лежу, не могу встать. Мама говорит: „Ты его убил, ты убил ребенка“», — вспоминает артист.

Финалист «Фабрики звезд-6» заявил, что до сих пор не смог простить отца за рукоприкладство. Прохор Шаляпин называет такое поведение «издевательством».

«Эти вещи я не могу простить. Это не воспитание, это издевательство», — подчеркнул певец.

В 2017 году благодаря программе «Новые русские сенсации» Прохор Шаляпин встретился с отцом в психиатрической клинике. Позднее артист признавался, что они лишь изображали радость от встречи, а простить отца он так и не смог. 24 марта 2019 года Андрей Захаренков скончался от цирроза печени.

Ранее мы писали о том, что стало известно о горе, случившемся в семье Прохора Шаляпина, когда ему было 12 лет.