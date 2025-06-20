«Писали, что умерла»: актриса Нина Маслова раскрыла правду о своей жизни

Актриса Нина Маслова, известная по ролям в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию» и «Большая перемена», раскрыла правду о своей жизни. Звезда недовольна слухами о том, что умерла.

Известно, что последние годы Маслова часто ходит в церковь, ведет затворнический образ жизни. В этом актриса чувствует себя счастливым человеком.

В разговоре с изданием «Абзац» Маслова призналась, что не любит говорить о своей жизни.

«У меня все хорошо, я живу прекрасно. За своей пенсией сейчас особо не слежу. Могу сказать только, что всего хватает. Но обо мне постоянно пускают неприятные слухи. В газетах писали, что я умерла», - пожаловалась 78-летняя знаменитость.

Маслова отметила, что к ней подходили на улице и много раз говорили о заметках с такой информацией. Однажды из-за подобной публикации ей позвонила однокурсница. Актриса призналась, что это «ужасно».

Напомним, Маслова исполнила роль Виктории Коровянской в «Большой перемене», сыграла царицу Марфу Васильевну в «Иване Васильевиче», Елену в «Афоне». Носит звание заслуженной артистки России.

Ранее она рассказывала о пенсии в 20 тыс. рублей. Маслова признавалась, что любое лекарство, которое ей необходимо, стоит намного больше этих денег.