«Любое лекарство стоит больше»: звезда «Афони» раскрыла размер пенсии

Звезда фильмов «Афоня» и «Иван Васильевич меняет профессию» Нина Маслова раскрыла размер своей пенсии и призвала коллег не жаловаться на небольшие выплаты. Ее слова приводит издание «Абзац».

Как призналась артистка, людям никогда не будет достаточно того, что они уже имеют. Она уточнила, что для нее главным в жизни является чувство свободы и счастья, а остальное не имеет никакого значения.

«Нужно научиться жить без денег. Любое лекарство, которое мне нужно, стоит намного больше пенсии. Людям никогда ничего не будет достаточно. Что же теперь, смотреть, что тебе дано 20 тысяч, а твоей сокурснице – 70 тысяч, потому что она половчее? Если я внутренне несчастна, я не буду счастлива в замке с кучей слуг и денег. Мне главное – быть свободной», – поделилась Маслова.

Помимо этого, знаменитость назвала тему пенсии пустой. Она также призвала людей задумываться о более значимых вещах.

Напомним, Нина Маслова прославилась благодаря ролям Виктории Коровянской в «Большой перемене», Елены – в «Афоне», царицы Марфы Васильевны – в киноленте «Иван Васильевич меняет профессию». В 2006 году женщина получила звание заслуженной артистки РФ.

Ранее актриса Кристина Асмус после тайной свадьбы Гарика Харламова вместе с дочерью улетела из России.