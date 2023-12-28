«Писали, что Марина лежит при смерти»: директор раскрыл правду о состоянии Хлебниковой

Концертный директор Марины Хлебниковой, Данила Прайс, опроверг информацию о ее проблемах со здоровьем.

Вновь появившиеся слухи о серьезных проблемах со здоровьем Марины Хлебниковой являются ложной информацией, заявил Данила Прайс в интервью Пятому каналу. По его утверждению, в настоящее время артистка активно участвует в концертном туре, и никаких признаков болезни не наблюдается.

Прайс отметил, что уже несколько недель назад Хлебникова отвечала на подобные слухи.

«В ее соцсетях есть видеоответ на эту странную историю. В тот момент, когда они писали, что Марина лежит при смерти. Вот вам пожалуйста», — высказался директор.

Ранее появились сообщения в СМИ о том, что у певицы диагностированы аритмия и ишемическая болезнь, и что она постоянно находится под медицинским наблюдением кардиолога. Также утверждалось, что у артистки проблемы с суставами, из-за чего ей трудно передвигаться. Однако Данила Прайс неоднократно опровергал эти утверждения.

Ранее мы писали о том, что певица Марина Хлебникова признана инвалидом третьей группы из-за хрупкости костей. Звезде поставили диагноз «ревматоидный артрит».