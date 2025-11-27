Пирс на подмосковной даче Аллы Пугачевой признали незаконной постройкой

Уехавшую из России певицу Аллу Пугачеву обяжут снести пирс, построенный рядом с ее особняком на берегу Истры в Солнечногорске.

Как пишет Telegram-канал Mash, Росводресурс провел проверку, которая выявила, что певица незаконно заняла прибрежную территорию под личные нужды. Выяснилось также, что документов на постройку пирса у Пугачевой никогда не было.

В связи с тем, что Алла Борисовна возвела причал на земле особо охраняемых территорий, дело было передано в Генпрокуратуру с требованием лишить Пугачеву права на эти 25,5 соток.

Далее гавань выставят на аукцион, в котором смогут принять участие все желающие.

Напомним, речь идет об особняке, который в 2014 году артистка подарила внуку – Никите Преснякову. Он несколько лет подряд безуспешно пытался продать недвижимость, так как проживает в США.

Ранее сообщалось, что пирс и лестница на даче Пугачевой в деревне Бережки пришли в негодность. Фонари не работают. Скамейка, на которой артистка любила сидеть и любоваться природой, заросла травой.