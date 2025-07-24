Пирс и лестница на даче Аллы Пугачевой в деревне Бережки пришли в негодность

Пирс и лестница на даче певицы Аллы Пугачевой в деревне Бережки пришли в негодность. Речь идет об особняке, который в 2014 году артистка подарила внуку – Никите Преснякову.

О состоянии дома сообщает NEWS.ru. Журналисты побывали на даче, расположенной в Солнечногорском районе Подмосковья.

Они отмечают, что за домом следят, хотя хозяин особняка уехал из России в 2022 году. Вместе с тем журналисты заметили, что на некоторые моменты либо не обращают внимание, либо до них не доходят руки. Так, на фасаде дома разросся дикий виноград, а кусты шиповника неровные, трава не подстрижена.

Деревянный пирс, расположенный за домом, накренился, часть ушла под воду. Лестница, которая ведет из дома к пирсу, заброшена. Фонари не работают. Скамейка, на которой Пугачева любила сидеть и любоваться природой, заросла травой.

Ранее парфюмер дал оценку духам певицы, которые хотя и перестали выпускать в 2013 году, до сих пор продают на маркетплейсах и в интернет-магазинах.