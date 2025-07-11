Парфюмер Олег Чазов дал оценку духам Аллы Пугачевой

Парфюмер Олег Чазов оценил духи певицы Аллы Пугачевой, которые перестали выпускать в 2013 году, но до сих пор продают на маркетплейсах и в интернет-магазинах. По его мнению, «парфюм душноват».

Мнение эксперта узнало издание «Абзац».

Пугачева была первой певицей, выпустившей свой аромат. Он увидел свет в 1992 году. Речь идет о парфюме Alla Miss и Alla Primadonna.

Чазов сказал: «Для санузла будет оскорблением, если этот парфюм там поставят… При таком сочетании нот парфюм душноват. Но пахнет немного лучше чипсов от Аллы».

Парфюмер уверен, что духи были рассчитаны для продажи фанатам певицы, однако покупать из-за имени, «которое сейчас запятнано», говорит он, не будут. Чазов считал, что парфюм ушел в глубокое прошлое. Он объяснил: в партию вложили деньги и сейчас пытаются вернуть часть вложенных средств за счет продаж.

Помимо духов, артистка выпускала и другие товары. В 2002 году Пугачева презентовала чипсы, потом - свои модели туфель.

Ранее Чазов оценил парфюм певицы Кристины Орбайкате за 43 тыс. рублей. Он назвал аромат переоцененным.