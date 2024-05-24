«Пирожок ни с чем»: Юрий Лоза призвал не тиражировать «каждый выхлоп» уехавшей из РФ Лазаревой*

Певец и композитор Юрий Лоза призвал не вспоминать об уехавшей в Испанию юмористке Татьяне Лазаревой*(признана иноагентом на территории РФ). По мнению автора хита «Плот», журналистам не следует тиражировать «каждый выхлоп» известной своими русофобскими высказываниями артистки.

«Ну кто такая Татьяна Лазарева*? Никто, ноль. Пирожок ни с чем. Она и до отъезда была никем здесь, особо не выделялась. Ведущая была какая-то, о чем-то шутила. И все. А сейчас тем более вообще ничем не является», - сказал Лоза в беседе с aif.ru.

Он подчеркнул, что любой прохожий на улице ответит, что судьба и высказывания Лазаревой* никого не интересуют.

Недавно Татьяна Лазарева* выступила с политическими «пародиями» на программу «Спокойной ночи, малыши!». Она открыто оскорбляла россиян, заявила, что «Хрюша и Каркуша» работают над демографией. Обозвала дружественные России страны «компанией изгоев», а самих россиян «старыми холщовыми тряпками».

Ранее специалисты Экспертно-криминалистического центра МВД провели лингвистическое исследование и не нашли нарушений законодательства в высказываниях Татьяны Лазаревой* об атаках украинских беспилотников по территории России. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

*Признана иностранным агентом на территории России