«Можно говорить даже мерзости»: в Госдуме рассказали о результатах проверки Татьяны Лазаревой*

Специалисты Экспертно-криминалистического центра МВД провели лингвистическое исследование и не нашли нарушений законодательства в высказываниях Татьяны Лазаревой* (признана иноагентом на территории РФ) об атаках украинских беспилотников по территории России. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

В своем Telegram-канале парламентарий опубликовал официальный ответ ведомства, который его очень разочаровал. Он с сожалением констатировал, что «безнаказанно можно говорить даже мерзости».

«Многие, думаю, читали в новостях, что Татьяна Лазарева*, закатившаяся «звезда» телевидения и иноагент, радовалась атакам украинских неонацистов на наши города. Сама она давно живет в Европе. И оттуда разносит хулу на Родину», - написал Альшевских.

Он также отметил, что категорически не согласен с тем, как полиция относится к подобной категории граждан.

«Ничего, наше презрение к пустолайкам страшнее любых протоколов или даже уголовных дел», - заключил депутат.

Напомним, Татьяна Лазарева* в 2022 году улетела вместе с дочерями в Испанию. Недавно она призналась, что всякий раз, когда появляется информация об атаках украинскими беспилотниками на российские города, в глубине души радуется.

В ответ актер Оскар Кучера признался, что не ожидал подобного поведения от бывшей коллеги и назвал ее «мразью».

*Признана иностранным агентом на территории России