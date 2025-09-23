«Пир во время чумы»: тусовку Ксении Собчак с тазиком черной икры сравнили с «голой вечеринкой» Ивлеевой

Журналистка Ксения Собчак устроила в центре Москвы вечеринку в стиле 2000-х годов. Гостей мероприятия угощали лобстерами, устрицами и черной икрой, которую подали в огромном серебряном тазу.

Среди присутствующих были замечены рэпер Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, Ольга Бузова, Прохор Шаляпин, Люся Чеботина, Валерия Гай Германика, Светлана Бондарчук, Влад Лисовец, и другие звезды шоу-бизнеса. При этом Собчак не пригласила почти никого из участников скандальной «голой вечеринки», была замечена лишь Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза.

Не был замечен на вечеринке и муж Собчак, театральный режиссер Константин Богомолов.

Как пишет Kp.ru, Ксения встречала гостей в винтажном платье Dolce&Gabbana, а за атмосферу праздника отвечала Татьяна Буланова со свой знаменитой подтанцовкой.

Пользователи Сети раскритиковали мероприятие Собчак и осудили ее за показную роскошь. Только черной икры на столе было несколько килограммов, стоимость которой составляет порядка 80 тысяч рублей за килограмм.

Мероприятие сразу же сравнили с «голой вечеринкой» Насти Ивлеевой, после которой звездным гостям пришлось публично извиняться.

«Пир во время чумы»; «Каждый день праздник у этих. В это же время дроны на Москву летят»; «Больше и похвастаться нечем, как только деньгами сорить на публику, всю жизнь в шоколаде живёт»; «Надеюсь, на СВО черную икру тоже послали?»; «Какая мерзость»; «Пример Ивлеевой ничему не учит», - негодовали комментаторы в Сети.

Ранее сообщалось, что Собчак разослала оригинальные приглашения на мероприятие коллегам по шоу-бизнесу. В черной коробке, наполненной розовым конфетти, лежала фотография с Собчак в образе «блондинки в шоколаде» и кнопочный телефон.