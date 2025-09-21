Кнопочные Nokia и розовое конфетти: Ксения Собчак устраивает масштабную вечеринку в стиле нулевых

Помимо этого, знаменитость поместила туда телефоны тех времен — раскладушки Samsung и кнопочные Nokia. Звездные гости должны были нажать специальные клавиши, чтобы услышать личное приглашение Ксении.

«Уже в понедельник мы с вами увидимся, чтобы на вечер вернуться в классное время нулевых. Будет много сюрпризов, шампанского и танцев. Всех очень жду!», — сказала жена Константина Богомолова.

Приглашение Собчак получил шоумен Прохор Шаляпин, стилист Влад Лисовец и другие знаменитости. Вечеринка пройдет 22 сентября в Москве.

Ранее Ксения Собчак рассказала, что не хочет покупать телефон сыну Платону до 12 лет. По ее словам, устройство вредно для мозга и вместо гаджета лучше много заниматься.