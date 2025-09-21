Кнопочные Nokia и розовое конфетти: Ксения Собчак устраивает масштабную вечеринку в стиле нулевых
© Arina Antonova/Associated Press/East News
Телеведущая Ксения Собчак устраивает масштабную вечеринку в стиле нулевых в Москве. Звезда разослала оригинальные приглашения на мероприятие коллегам по шоу-бизнесу.
Светская львица нулевых решила окунуться в прошлое и составила каждому гостю оригинальный бокс. В черной коробке, наполненной розовым конфетти, лежала фотография с Собчак в образе «блондинки в шоколаде».
Помимо этого, знаменитость поместила туда телефоны тех времен — раскладушки Samsung и кнопочные Nokia. Звездные гости должны были нажать специальные клавиши, чтобы услышать личное приглашение Ксении.
«Уже в понедельник мы с вами увидимся, чтобы на вечер вернуться в классное время нулевых. Будет много сюрпризов, шампанского и танцев. Всех очень жду!», — сказала жена Константина Богомолова.
Приглашение Собчак получил шоумен Прохор Шаляпин, стилист Влад Лисовец и другие знаменитости. Вечеринка пройдет 22 сентября в Москве.
