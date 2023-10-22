«Пингвины, киты, винодельни, галереи»: куда отправилась жена Олега Газманова

Супруга певца Олега Газманова вышла на связь с подписчиками после новостей об отъезде из России. Марина ответила сплетникам, которые заподозрили ее в попытке релоцироваться. Сейчас она находится в ЮАР, где будет обучаться фото и видеосъемке, пишет Экспресс газета.

Слухи о решении жены Газманова покинуть РФ из-за сложившейся ситуации появились тогда, когда женщину заметили в столичном аэропорту. Однако через некоторое время Марина внесла ясность в происходящее и ответила сплетникам.

По словам супруги российского исполнителя, ее пунктом назначения является ЮАР. Она поехала в Африку, чтобы обучиться мастерству съемки. Газманова отметила, что в настоящий момент ее переполняют эмоции.

«Пингвины, киты, винодельни, галереи, нереально красивые пейзажи, съемки на вершине горы, прогулка на сигвеях на виноградниках, лучшие рестораны и кофейни», — так описала свою поездку Марина.

Пользователи Сети тут же отреагировали на публикацию кумира. Она завалили женщину вопросами о том, как в стране обстоит ситуация с болезнями и преступностью.

Ранее Олег Газманов высказался о певце российской эстрады SHAMAN. Исполнитель заявил, что у него нет ревности к успехам более молодого коллеги.