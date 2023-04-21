«Пила всевозможные лекарства»: 35-летняя Кристина Асмус пострадала на съемках фильма

Кристина Асмус является самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Девушка ведет активный диалог с публикой и всегда рада поделиться подробностями из личной жизни или профессиональной деятельности. На этот раз актриса вышла на связь и рассказала о неприятном случае, произошедшем на съемочной площадке.

Своим примером Асмус вновь доказала, что актерская сфера — не самое легкое поприще: иногда ради красивого кадра приходится идти на многие жертвы. Это и произошло с Кристиной. Дело в том, что режиссеры заставили ее съесть 5 плохо приготовленных бургеров. После этого знаменитость ощутила резкое ухудшение самочувствия.

«Откусываю, а там громадная котлета только сверху обжарена, а внутри вся кровавая. Кровь хлещет, а съемку останавливать нельзя. Короче, съела я подряд 5 бургеров в разных кадрах и дублях. После этого мне стало плохо, и я пила всевозможные лекарства», — высказалась экс-супруга Харламова.

Кристина решила с юмором подойти к ситуации и добавила: съемка с едой — ее идея. Вот почему девушка пришла к следующему выводу: проявил инициативу — «заплати за это кровью».

Ранее Асмус заявила, что после раздела имущества с Харламовым у нее остался «второй подбородок». Высказывание актрисы читайте здесь.

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