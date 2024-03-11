Пила с 13 лет: дочь Вячеслава Малафеева победила алкоголизм

Дочери вратаря сборной России по футболу Вячелава Малафеева Ксении было семь лет, когда в ДТП погибла ее мама. После гибели жены спортсмен много работал, а его наследница ушла в отрыв. Девушка пристрастилась к алкоголю и запрещенным веществам. Накануне Ксения Малафеева призналась, что ей удалось справиться с зависимостью.

Ксения долгое время вела бунтарский образ жизни: ходила по клубам, выставляла в Сеть провокационные фото, красила волосы в разные цвета. К 15 годам у нее образовалась алкогольная и наркотическая зависимости, к которым добавились булимия и анорексия.

«Поборола я уже алкогольную зависимость и зависимость от веществ. По сей день у меня присутствует расстройство пищевого поведения, у меня была анорексия», — призналась девушка в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Девушка призналась, что ее положили в специальную клинику, где врачи очень ей помогли. Малафеевой кололи гормоны роста, и она набрала 20 килограммов. Потом девушке кто-то сказал, что она жирная, и дочь футболиста вновь начала худеть. Так у нее развилась булимия.

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