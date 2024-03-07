«Начальником пьющих должен быть надежнейший из пьющих»: Садальский вновь обвинил Кравченко в алкоголизме

Актер Станислав Садальский упрекнул коллегу Татьяну Кравченко в алкоголизме. Эту тему он поднимает уже не в первый раз. Очередным поводом для обвинений послужили высказывания звезды «Сватов» о его скандальном поведении.

В личном блоге Садальский вышел на связь с поклонниками, опубликовав сюжет про Кравченко, который был показан на одном из российских телеканалов. В нем артистка негативно высказывалась о бывшем товарище по сцене и говорила о том, что не считает его за человека. Смолчать Стас не смог и решил напомнить о проблемах Татьяны Эдуардовны с выпивкой, которые, по его словам, у нее точно есть.

«Начальником пьющих должен быть надежнейший из пьющих. А таковым он будет, если и опьянению нелегко поддается, и не лишен вкуса к выпивке (Плутарх). Разум говорит: „Не пей“ — но сильная воля побеждает (польское изречение)», - написал Садальский и оставил хэштег с именем актрисы.

Напомним, что Садальский и Кравченко еще два года назад дружили, но потом резко прекратили общение. Произошло это после того, как Татьяна Эдуардовна не пришла на спектакль, а коллега обвинил ее в запущенном алкоголизме. Он заявлял, что она сорвала постановку именно из-за запоя. Однако сама артистка это отрицает.

Ранее Стас Садальский высказался о возможном возвращении в Россию Чулпан Хаматовой.