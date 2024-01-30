«Пила препараты»: Ольга Орлова призналась, что переболела COVID-19 во время второй беременности

Певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала своим подписчикам в социальных сетях, как проходила ее вторая беременность. Оказалось, что знаменитость трижды болела, в том числе коронавирусом, передает Газета.Ru.

Орлова стала матерью во второй раз в феврале 2023 года. У телеведущей и ее супруга появилась на свет дочка, которую назвали Анной. Крестной матерью девочки стала близкая подруга Ольги и ее коллега по «Дому-2» Ксения Бородина.

В процессе вынашивания Орлова трижды переболела. Об этом она рассказала одной из своих поклонниц, которая поделилась своими переживаниями во время беременности.

«Пила препараты, которые можно беременным и все супер! Не волнуйтесь, плацента защищает малыша внутри», — рассказал певица.

Ранее Ольга Орлова сделала провокационное предложение Лолите. Она считает, что певице надо отдохнуть с горячительными напитками.